Савченко пояснила, чому досі не подала електронну декларацію

16:39, 18 квітня 2018
Політика
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Савченко не може користуватися комп&#039;ютером / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам у Шевченківському районному суді міста Києва.

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“Є таке поняття як електронний підпис. Я повинна це зробити сама, але в мене немає доступу до інтернету, до комп’ютера, і я не можу це зробити, оскільки знаходжуся в обмеженні своєї волі, своїх повноважень, своїх робочих обов’язків”, - заявила депутат.

Як повідомляв УНІАН, свої електронні декларації вчасно не подали до Реєстру п'ятеро народних депутатів – Надія Савченко, Сергій Клюєв, Андрій Журжій, Олександр Онищенко та Богдан Онуфрик.

За інформацією Національного агентства з питань запобігання корупції, один з цих депутатів подав декларацію із запізненням на один день, інші четверо станом на 6 квітня цього так і не зробили.

Відповідно до законодавства, суб’єкти декларування зобов’язані щорічно подавати електронні декларації за минулий рік до 1 квітня. Несвоєчасне подання без поважних причин декларацій тягне накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а відповідальність за умисне неподання декларації передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

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Теги: #декларації#Надія Савченко