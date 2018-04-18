Савченко пояснила, чому досі не подала електронну декларацію
Народний депутат України Надія Савченко не може подати електронну декларацію, оскільки їй для цього потрібно поставити електронний підпис, а цього вона не може зробити через перебування у СІЗО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам у Шевченківському районному суді міста Києва.
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“Є таке поняття як електронний підпис. Я повинна це зробити сама, але в мене немає доступу до інтернету, до комп’ютера, і я не можу це зробити, оскільки знаходжуся в обмеженні своєї волі, своїх повноважень, своїх робочих обов’язків”, - заявила депутат.
Як повідомляв УНІАН, свої електронні декларації вчасно не подали до Реєстру п'ятеро народних депутатів – Надія Савченко, Сергій Клюєв, Андрій Журжій, Олександр Онищенко та Богдан Онуфрик.
За інформацією Національного агентства з питань запобігання корупції, один з цих депутатів подав декларацію із запізненням на один день, інші четверо станом на 6 квітня цього так і не зробили.
Відповідно до законодавства, суб’єкти декларування зобов’язані щорічно подавати електронні декларації за минулий рік до 1 квітня. Несвоєчасне подання без поважних причин декларацій тягне накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а відповідальність за умисне неподання декларації передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу України.