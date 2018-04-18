Савченко пояснила, чому досі не подала електронну декларацію

Савченко заявила, що знаходиться "в обмеженні своєї волі, своїх повноважень, своїх робочих обов’язків".

Народний депутат України Надія Савченко не може подати електронну декларацію, оскільки їй для цього потрібно поставити електронний підпис, а цього вона не може зробити через перебування у СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам у Шевченківському районному суді міста Києва.

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“Є таке поняття як електронний підпис. Я повинна це зробити сама, але в мене немає доступу до інтернету, до комп’ютера, і я не можу це зробити, оскільки знаходжуся в обмеженні своєї волі, своїх повноважень, своїх робочих обов’язків”, - заявила депутат.

Як повідомляв УНІАН, свої електронні декларації вчасно не подали до Реєстру п'ятеро народних депутатів – Надія Савченко, Сергій Клюєв, Андрій Журжій, Олександр Онищенко та Богдан Онуфрик.

За інформацією Національного агентства з питань запобігання корупції, один з цих депутатів подав декларацію із запізненням на один день, інші четверо станом на 6 квітня цього так і не зробили.

Відповідно до законодавства, суб’єкти декларування зобов’язані щорічно подавати електронні декларації за минулий рік до 1 квітня. Несвоєчасне подання без поважних причин декларацій тягне накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а відповідальність за умисне неподання декларації передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу України.