Росіяни мінують акваторію Азовського моря біля Маріуполя - СБУ

Про це сказав радник голови СБУ Маркіян Лубківський в ефірі телепрограми "Шустер Live", пише LB.ua.

За даними СБУ, вибух 11 листопада в акваторії Азовського моря біля Маріуполя міг бути викликаний підривом донної міни.

"На нашу думку, росіяни мінують акваторію Маріуполя сьогодні для того, щоб заблокувати місто з моря, з одного боку, а з іншого - підірвати економічну та інфраструктурну складову регіону", - сказав Лубківський.

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На даний момент СБУ вивчає ситуацію з вибухом в Азовському морі і припускає, що могла підірватися українська риболовецька шхуна.

Нагадаємо, в РНБО не виключають, що терористи і російські війська можуть вдарити по силах АТО з моря в Донецькій області.

Раніше генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр заявив, що активізація бойовиків на сході України може свідчити про підготовку військової операції, особливо в районі Маріуполя.