Він повідомив, що виготовляти військові катери планувалося на Чорноморському суднобудівному заводі, однак тодішній міністр економічного розвитку Порошенко наполіг на розміщенні цього держзамовлення на заводі "Ленінська Кузня".

Екс-начальник Генерального штабу Збройних сил України Юрій Ільїн стверджує, що у 2012 році на той час міністр економічного розвитку Петро Порошенко наполіг, щоб військові кораблі будували на заводі “Ленінська Кузня” у Києві.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Ільїн заявив під час допиту на засіданні Оболонського райсуду Києва у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича.

Говорячи про події, які передували анексії Росією Криму, Ільїн повідомив, що з 2010 року фінансування Збройних сил суттєво покращилося, за його словами, на 80%.

У 2011 році було розпочато реалізацію програми кораблебудування для Військово-морських сил. Було закладено корвет “Володимир Великий”. У 2012 році було затверджено концепцію будівництва кораблів і розпочалось будівництво катерів типу “Гюрза-М” на заводі “Ленінська Кузня”. Ільїн також зауважив, що було проведено оцінку всіх кораблебудівних заводів України і запропоновано виготовляти ці катери на Чорноморському суднобудівному заводі.

«Але був маленький нюанс. Міністром економічного розвитку це замовлення було заблоковано. Встановили причину - була вимога розмістити замовлення на “Ленінській Кузні”», - стверджує він.

Довідка УНІАН. З 23 березня по 3 грудня 2012 року Порошенко обіймав посаду міністру економічного розвитку і торгівлі в уряді часів Януковича.

Ільїн з 2012 по 2014 рік був командувачем Військово-морських сил України.