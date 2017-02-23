У ЗСУ розповіли, як військовим Криму наказали вирушати до Києва перед захопленням півострова (аудіо)

Про це розповів начальник прес-служби Сил спеціальних операцій ЗСУ, колишній заступник командира 501 окремого батальйону морської піхоти (Керч), Олексій Нікіфоров, передає Радіо Крим.Реалії.

"Усе розпочалося 19 лютого (2014 року – УНІАН.), коли був призначений командувач Військово-морських сил Збройних сил України начальником Генерального штабу й поїхав до Києва. Буквально одразу за ним прийшло розпорядження, в якому першому батальйону морської піхоти феодосійському була поставлена задача відбути до Києва. Чи не бачив самого розпорядження, в якому було поставлено завдання, що саме робити, але те, що їхали до Києва – однозначно. Вони провели посадку в ешелони й вирушили без жодного шуму, по військовому. Моєму батальйону була поставлена задача відправити одну з рот саме до містечка постійної дислокації, тому що всі поїхали буквально в повному складі", – розповів Нікіфоров.

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За його словами, колишнє військове керівництво України могло розглядати кримські підрозділи морської піхоти не як посилення підрозділів "Беркуту", а як охорону військових об'єктів.

"Нам уявлялося, що коли Ільїн (адмірал Юрій Ільїн, колишній начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України – УНІАН.), теж колишній морський піхотинець, прийшов до Генерального штабу, побачив там якісь події на Майдані, то подумав, що, мовляв, де мої морпіхи, щоб охороняти або Генштаб, або склади може", – сказав Нікіфоров.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.