Порошенко увечері збирає військовий кабінет при РНБО

15:40, 19 квітня 2018
Політика
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Порошенко збирає військовий кабінет / president.gov.ua

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Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, засідання відбудеться сьогодні ввечері і стосуватиметься протидії інформаційній агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, увечері 17 квітня в Адміністрації президента відбулась зустріч Порошенка з усім складом уряду.

За повідомленнями ЗМІ, на зустрічі було присутнє керівництво АП, прем'єр Володимир Гройсман та усі міністри, окрім тих, що перебували з робочими візитами за кордоном. 

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Теги: #Порошенко#РНБО