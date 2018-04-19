Порошенко увечері збирає військовий кабінет при РНБО

Засідання стосуватиметься протидії інформаційній агресії Російської Федерації.

В Адміністрації президента України за участю глави держави Петра Порошенка відбудеться засідання військовий кабінету при Раді національної безпеки і оборони України.

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Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, засідання відбудеться сьогодні ввечері і стосуватиметься протидії інформаційній агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, увечері 17 квітня в Адміністрації президента відбулась зустріч Порошенка з усім складом уряду.

За повідомленнями ЗМІ, на зустрічі було присутнє керівництво АП, прем'єр Володимир Гройсман та усі міністри, окрім тих, що перебували з робочими візитами за кордоном.