Порошенко увечері збирає військовий кабінет при РНБО
15:40, 19 квітня 2018Політика
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Засідання стосуватиметься протидії інформаційній агресії Російської Федерації.
Порошенко збирає військовий кабінет / president.gov.ua
В Адміністрації президента України за участю глави держави Петра Порошенка відбудеться засідання військовий кабінету при Раді національної безпеки і оборони України.
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Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, засідання відбудеться сьогодні ввечері і стосуватиметься протидії інформаційній агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, увечері 17 квітня в Адміністрації президента відбулась зустріч Порошенка з усім складом уряду.
За повідомленнями ЗМІ, на зустрічі було присутнє керівництво АП, прем'єр Володимир Гройсман та усі міністри, окрім тих, що перебували з робочими візитами за кордоном.
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