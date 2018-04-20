"Держпереворот": нардеп-"опоблоківець" зробив скандальну заяву в ефірі українського телеканалу (відео)

Депутат-"опоблоківець" вважає, що в Україні стався "державний переворот".

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Євген Балицький заявив, що Україна "перебуває в окупації".

Він упевнений, що в країні не було жодної революції, а стався "державний переворот". Про це народний обранець заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

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"Цю зграю треба прибирати від влади... Наша країна сьогодні перебуває в окупації... Півкраїни, частину країни, окупували росіяни, частину окупував Захід... Всі ми пам'ятаємо, як поводилися фашисти в нашій країні. Перейменовували вулиці, що роблять ці, – ламали пам'ятники, що роблять ці, – стирали нашу пам'ять, що роблять ці. Вони забороняли нашу мову, що роблять ці, – рідну мову. Вони вивозили нашу молодь вагонами до Європи. Вагонами для худоби вивозили до Європи. Ці роблять те ж саме, тільки вони це роблять в купе. Люди самі їдуть, вони іншими методами це роблять. Тому ця влада – це окупація", – заявив Балицький.

Як повідомляв УНІАН, раніше депутат Євген Мураєв назвав Євромайдан "держпереворотом", після чого п'ятеро народних обранців залишили студію NewsOne.