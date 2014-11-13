Двоє солдат РФ випадково потрапили на український блокпост, переплутавши його з блокпостом бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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"Учора на одному з блокпостів неподалік Донецького аеропорту було затримано автомобіль, в якому перебувало двоє російських військових, які приїхали воювати на боці терористів. Зокрема, одним з завдань затриманих було збирати інформацію про позивні терористів та передавати її до центру підготовки бойовиків у Донецьку. Затримані випадково потрапили на український блокпост, гадаючи, що їх зупинили представники терористів і лише згодом розгледіли український прапор. Обох росіян передано до СБУ", - сказав Лисенко, зазначивши, що один із затриманих приїхав до України з Мурманська.