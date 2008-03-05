Симоненко вже знає день, коли виведе людей на вулиці
Каже у Раді такі питання не вирішуються
Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО запевняє, що опозиційні сили продовжуватимуть блокувати роботу ВР, доки не буде вирішено питання щодо НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер комуністів заявив сьогодні в інтерв’ю. журналістам.
«Блокування буде продовжуватися», - сказав П.СИМОНЕНКО.
За його словами, це робиться з тією метою, аби представники коаліції зрозуміли, що вступ України до НАТО є великою загрозою. При цьому, за словами П.СИМОНЕНКА, під дахом парламенту ця проблема не може бути вирішена. «Верховна Рада не є незалежним органом і знаходиться сьогодні під контролем не тільки президентського секретаріату, а інших структур», - сказав він.
При цьому, за словами лідера КПУ, всі ці питання «потрібно вирішувати на площах і на вулицях, тобто закликати громадян, щоб вони були активними учасниками вирішення майбутнього нашої держави». "У нас вже є визначені дати, коли ми будемо проводити протести", - додав Симоненко.
П.СИМОНЕНКО зазначив, що під час консультацій дуже часто лунала теза про проведення дострокових виборів. «Вже сигнали певні дає Секретаріат Президента про те, що вони готують президенту подібні рішення», - сказав він.
Лідер комуністів зазначив, що дострокові вибори потрібно проводити одночасно з референдумом щодо НАТО, статусу російської мови, та існування інституту президента.