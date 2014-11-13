Членів ЦВК зобов'яжуть розповісти про свої будинки і земельні ділянки
Члени Центральної виборчої комісії підпадають під люстраційну перевірку, але не звільняються автоматично.
Про це повідомив співавтор закону про люстрацію Леонід Ємець, повідомляє "Українська правда".
"За законом вони підпадають під люстраційну перевірку за загальними правилами, тобто майновий стан, причетність до КДБ, участь у подіях Майдану, тощо. Але автоматично не звільняються", - повідомив Ємець.
На уточнююче питання, він уточнив, що "норма про роботу комісії під час президентства Януковича на членів ЦВК не поширюється".
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За його словами, члени ЦВК будуть перевірятися на питання про декларації, про будинки, які були побудовані за цей час.
"Якщо вони не зможуть довести законність витрат на будинки і земельні ділянки, вони отримають заборону, передбачену законом про люстрацію – заборону на 10 років займати державні посади", - сказав він.
При цьому він додав, що повноваження ЦВК, яка була обрана у 2007 році, "вже скінчилися", і новий парламент обиратиме новий склад комісії.