Син Януковича розповів про напружений графік батька в Росії

Про це він розповів в письмовому інтерв'ю Новой газете.

Також Олександр Янукович заявив, що колишній президент "вкрай стурбований подіями в Україні і на Донбасі".

Крім того, Янукович-молодший заперечує, що отримав російське громадянство.

Читайте такожЧерез помилку з мовою Януковичу і К° доведеться чекати рішення суду до 2018 року - ЗМІ"Ні, я не отримав російське громадянство. Деякий час тому я як громадянин України отримав дозвіл на роботу в Росії в своїй компанії", - заявив він.

За його словами, він хоче повернутися в Україну.