Син Януковича розповів про напружений графік батька в Росії
15:17, 13 листопада 2014Політика
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Син Віктора Януковича Олександр повідомив, що "як і раніше" рідко бачиться з батьком, оскільки у того "щільний графік робочих зустрічей".
Янукович-молодший веде бізнес в Росії / Facebook
Про це він розповів в письмовому інтерв'ю Новой газете.
Також Олександр Янукович заявив, що колишній президент "вкрай стурбований подіями в Україні і на Донбасі".
Крім того, Янукович-молодший заперечує, що отримав російське громадянство.
Читайте такожЧерез помилку з мовою Януковичу і К° доведеться чекати рішення суду до 2018 року - ЗМІ"Ні, я не отримав російське громадянство. Деякий час тому я як громадянин України отримав дозвіл на роботу в Росії в своїй компанії", - заявив він.
За його словами, він хоче повернутися в Україну.
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