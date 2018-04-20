Носії кешу: Онищенко розповів, хто підкуповує депутатів від імені Порошенка

20:01, 20 квітня 2018
Політика
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Більшу вагу мають не ляльководи, а носії кеша / фото УНІАН

Про це йдеться в його книзі "Петро П'ятий", черговий уривок з якої опублікувало видання "Страна.ua".

Онищенко наголошує, що більшу вагу мають не ляльководи, а носії кешу, лідери "договорняків".

"Коли я співпрацював із Порошенком, то розумів, що посередничаю між Радою і Банкової не в глибокій самоті - у мене є помічники", - пише нардеп.

За його словами, за часів Януковича за питання фінансового взаємодії з депутатським корпусом відповідав Андрій Клюєв. "У Порошенка таких Клюєвих було кілька. У плеяді нових людей, наприклад, Олесь Довгий - посередник, ефективність якого визначається високим ступенем політичної адаптивності: він працює з колишніми регіоналами і командою Леоніда Черновецького, а також досить вдало знаходить спільну мову з новою когортою сучасних політиків. Зручна людина", - зазначає Онищенко.

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При цьому він додає, що останнім часом вплив Довгого і його вага "значно зменшилися", що сталося після скандалу з позбавленням його депутатської недоторканності. "Кажуть, через Олеся президент сильно посварився з генпрокурором Луценком, а ентузіазм Довгого значно зменшився", - пише нардеп-утікач.

В окремих випадках президент делегував право домовленостей Сергію Березенку і екс-главі Адміністрації президента, а нині раднику президента Борису Ложкіну. Останнім часом вплив Ложкіна також зменшився.

Однак, за словами Онищенка, головними в таких питаннях у Порошенка вже котрий рік залишаються дві людини - його партнер і родич Ігор Кононенко, а також інвестбанкір Пасенюк, керуючий директор групи ICU (інвестиційний банкір, близький до Порошенка - ред.). "Ну і начальник служби охорони Юрій Федоров. Його роль починається тоді, коли потрібно пронести готівку в чорних небрендованих сумках. В особливо складних і дорогих випадках гроші перераховували безналом", - зазначає Онищенко.

"Я для себе збільшив в рамочку і повісив платіжку, з якої видно перерахування на мій рахунок майже 12 мільйонів євро. Гроші на особисте прохання президента України переказав сам керуючий директор групи Пасенюк, задіявши одну з офшорних компаній - Melia Properties Limited. За домовленостями, після переведення у готівку рівно половину кешу я повернув в Адміністрацію Президента - знову ж через Федорова. А решту мені довелося витратити на призначення облрадам. Тобто крім "правильного" голосування в Раді мені потрібно було розрахуватися за призначення в багатьох обласних радах", - розповів нардеп-утікач.

Раніше повідомлялося, що нардеп-утікач Олександр Онищенко назвав найдорожчі голосування у Верховній Раді. Рекордним за кількістю витрачених на парламент грошей за весь період цієї каденції стало голосування за призначення на посаду генерального прокурора України Віктора Шокіна.

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Теги: #корупція#Верховна Рада#Олександр Онищенко