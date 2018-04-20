Порошенко пропонує позбавляти українського громадянства за участь у "виборах" в окупованому Криму

Такий законопроект президента України зареєстрований у Верховній Раді 19 квітня.

Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроект № 8297 «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо удосконалення окремих положень», яким пропонується позбавляти українського громадянства за участь у "виборах" в окупованому Росією Криму.

Про це йдеться в тексті законопроекту, оприлюдненому на офіційному сайті парламенту.

Читайте такожПерепис населення в Україні: озвучені деталі і терміни проведення

Зокрема, згідно з порівняльною таблицею, голова держави пропонує внести зміни у статтю 19 закону "Підстави для втрати громадянства України", доповнивши її новим пунктом "ґ" (набуття громадянства Російської Федерації в результаті здійснення протиправних та недобросовісних дій на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя окупаційною адміністрацією Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України".

Також підставою втрати громадянства є "використання повнолітньою особою, яка набула громадянство України, виборчого або іншого права, яке їй надає іноземне громадянство, або виконання обов'язків, які на неї покладає іноземне громадянство, що може підтверджуватися даними публічних реєстрів державних органів, органів місцевого самоврядування іноземних держав, інформацією, розміщеною на офіційних веб-сайтах, в офіційних друкованих виданнях державними органами, органами місцевого самоврядування іноземних держав, та/або документами, наданими такими органами; використання повнолітньою особою, яка набула громадянство України, паспортного документа іноземної держави на території України, під час виїзду з України, в’їзду в Україну, що зафіксовано посадовою чи службовою особою Державної прикордонної служби України або іншого державного органу України".

Окрім того, пропонується забирати український паспорт у тих, хто набув громадянство України, і впродовж 2-х років після набуття, не припинив громадянство іншої країни: "невиконання повнолітньою особою, яка набула громадянство України на підставі статті 9 цього Закону, встановленої для неї цим Законом вимоги щодо подання протягом двох років до уповноваженого органу України виданого уповноваженим органом іноземної держави документа про припинення іноземного громадянства".

Щодо народжених на території УРСР, то чинна редакція закону у ст 3. "Належність до громадянства України" визначає, що "Громадянами України є: 1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України".

Президент пропонує доповнити цей пункт словами: "...і належність яких до громадянства України встановлена до 1 травня 2018 року".

Також президент пропонує низку інших нововведень щодо набуття та позбавлення українського громадянства. Зокрема, що стосується набуття громадянства неповнолітніми особами, а також набуття українського громадянства іноземцями, які взяли шлюб з громадянином України.

Як повідомляв УНІАН, досі не було конкретних пропозицій щодо переговорів про деокупацію Криму.