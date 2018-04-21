Держдепартамент США побачив порушення прав людини в Україні

У доповіді йдеться, що найбільш суттєвими проблемами щодо прав людини є позазаконні страти, катування та політично мотивовані зникнення в окупованих районах Донбасу.

Державний департамент США провів дослідження, яке підтвердило, що в Україні продовжують спостерігатися порушення прав людини, зловживання, пов'язані з корупцією серед посадовців та цензура.

Про це йдеться у доповіді Держдепу США з питань правозахисної діяльності за підсумками 2017 року, пише 24 канал.

Документ опублікований на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства США.

У доповіді йдеться, що найбільш суттєвими проблемами щодо прав людини є позазаконні страти, катування та політично мотивовані зникнення в окупованих районах Донбасу.

Згадуються також небезпечні для життя умови у в'язницях та місцях затримання, свавільні арешти й затримання, обмеження пересування й надання гуманітарної допомоги в регіоні та відсутність незалежних судів.

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З-поміж основних зловживань в Україні називають "широкомасштабну корупцію на урядовому рівні, цензуру, блокування веб-сайтів, нездатність уряду притягнути до відповідальності винуватців насильства проти журналістів та активістів боротьби з корупцією, а також насильство проти етнічних меншин та осіб ЛГБТ-спільноти".

У звіті також згадується, що уряд не вживає належних заходів для переслідування або покарання більшості посадовців-корупціонерів, які залишають непокараними.

Окремо в документі значиться порушення прав людини в окупованому Росією Криму.

"Російська влада зберігає контроль над військовими силами та силами безпеки, розташованими в Криму. Служби безпеки РФ продовжують посилювати контроль над Кримом та обмежувати права людини", – йдеться в документі.

Зокрема, серед серйозних порушень називають: зникнення та катування людей, неналежні умови тримання у в'язницях, вивезення ув'язнених до РФ, свавільні арешти й затримання активістів, повна відсутність незалежних судів, наявність політичних ув'язнених, а також порушення прав приватності.

Держдеп констатує, що в окупованому Криму присутня жорстка цензура.