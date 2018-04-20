Корупція в Україні залишається стабільною - Freedom House

На тлі підготовки до виборів тиск на суспільство в країні може посилиться.

Реформа децентралізації робить Україну більш демократичною, але через тиску на медіа і активістів, які борються з корупцією, Україна опустилася у рейтингу демократії.

Зокрема минулого року Україна не продемонструвала зрушень у таких пунктах, як демократичне управління центральна влада, виборчий процес, незалежність судової гілки і боротьба з корупцією, заявили автори звіту Freedom House "Nations in Transit 2018. Confronting Illiberalism", передає Голос Америки.

"Зміни рівня демократії неоднозначні. Є поліпшення на рівні місцевого управління, що пов'язано з процесом децентралізації. Але ми помітили спад у двох категоріях: розвиток незалежних ЗМІ і громадянського суспільства, що пов'язано з питаннями корупції. Тому що це стосується переслідування активістів впродовж року. А також законодавство про електронні декларації щодо активістів, яке містить безпідставні вимоги щодо організації нібито для прозорості, але насправді вони ускладнюють роботу активістів", — сказав директор дослідження Нейт Шенкан.

У той же час він зазначив, що загальна оцінка рівня корупції в Україні не зменшилася.

"В питаннях корупції ми ще не погіршували рейтинг, але будемо уважно дивитися цього року, є справжній прогрес у боротьбі з корупцією", — додав Шенкан.

У цілому Україна в минулому році не продемонструвала зрушень у таких пунктах як демократичне управління центральної влади, виборчий процес, незалежність судової гілки та корупції.

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У свою чергу експерт Інституту Кеннона зазначає, що в Україні будувати демократію дуже важко.

"Важливо розуміти, це короткостроковий спад, або повернення до всіх тенденцій минулого. На це питання має відповісти керівництво країни ", - заявив він.

У той же час сенатор Бен Кардін закликав підтримати Україну, щоб допомогти їй перемогти корупцію і домогтися незалежності судової гілки влади.

Водночас експерти відзначають, що на тлі підготовки до президентських і парламентських виборів в 2019 році тиск з боку влади на громадянське суспільство може посилитися, антикорупційна реформа буде заморожена. А ось медична реформа та децентралізація будуть розвиватися.

Нагадаємо, що згідно з даними звіту Freedom House Україна і такі держави, як Молдова, Грузія, Вірменія та Киргизстан, рухаються в "негативному напрямку" і мають найвищий ризик перетворитися на авторитарні.