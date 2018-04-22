"Невигідні для України": експерт розповів про наслідки дострокових виборів

На думку експерта, дострокові вибори не дадуть нову якість парламенту.

Дострокові вибори невигідні для України.

Таку думку президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар висловив під час чату в "Главреді".

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Він нагадав, що про дострокові парламентські вибори в Україні мова не йде, як мінімум, рік. "Ймовірно, що сценарій дострокових виборів у парламент вписується в інший сценарій – додаткової хаотизації України", – вважає Гончар.

На його думку, дострокові вибори не дадуть нову якість парламенту. А відставка Гройсмана може бути своєрідним громовідводом, але не призведе до появи нової якості виконавчої влади з заміною однієї прем'єрської фігури на іншу.

"Ми вже це пройшли в 2015 році. Наслідки дострокових виборів, якщо вони відбудуться, не принесуть повного краху для нинішнього правлячого угруповання БПП, але і не призведуть до тотального успіху опозиції. Вони просто відобразять реалії політичної війни "всіх проти всіх". В такий парламент потрапить "всякої тварі по парі", – резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, експерт розповів, скільки українського газу Росія вкрала після анексії Криму.