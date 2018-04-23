У Страсбурзі починається сесія ПАРЄ: обговорять незаконні вибори Путіна в окупованому Криму

У понеділок, 23 квітня, заплановано проведення термінових дебатів. Перед делегатами ПАРЄ виступить президент Асамблеї Мікеле Ніколетті.

У Страсбурзі стартує сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи. Завершиться вона в п'ятницю, 27 квітня.

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Трансляція з сесійної зали ПАРЄ почнеться в понеділок, 23 квітня, о 12.30 за київським часом. У понеділок, 23 квітня, заплановано проведення термінових дебатів.

Як повідомляється, серед тем, представлених для розгляду: "Незаконні вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим: порушення прав людини", а також "Зростання антисемітизму, ісламофобії та ксенофобії в Європі: загроза європейським цінностям", "Копенгагенська декларація (щодо реформування механізму Конвенції про захист прав людини – 24), оцінка і виконання".

Також сьогодні перед делегатами ПАРЄ виступить президент Асамблеї Мікеле Ніколетті.

Як повідомляв УНІАН, на зимовій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію про захист мов нацменшин в Європі. При цьому питання українського закону про освіту, за якого Угорщина заявила про блокування європейських і євроатлантичних прагнень Києва, у доповіді про захист мов меншин був згаданий лише в пояснювальній записці доповідача.