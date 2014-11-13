Сепаратисти готують мітинг у Харкові 18 листопада – МВС

Як повідомив у Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, МВС перехопило інформацію про підготовку і проведення в Харкові 18 листопада проросійського мітингу.

За словами Геращенко, захід має відбутися на прохідній у заводу "Турбоатом" на Московському проспекті.

"МВС буде звертатися до суду з вимогою заборонити цю акцію, щоб уникнути провокацій з боку проросійських диверсантів", - заявив радник міністра.

Читайте такожВчора на мітингу сепаратистів у Харкові затримали 20 осіб і головну комуністку містаВін також додав, що згідно з перехопленої інформації МВС, запланована кількість учасників - 150 осіб.

"Оплата участі одного учасника - 1000 рублів. Я не помилився, розцінки вказані саме в рублях. Запроданцям ж все одно в чому отримувати гроші - лише б отримувати. Разом 150 тисяч рублів", - додав Геращенко.