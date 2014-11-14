Генсек НАТО не бачить військового вирішення конфлікту на Донбасі

"Україна не входить до НАТО. І ми переконані, що цей конфлікт не може бути вирішений військовим шляхом. Ми звертаємося до Росії з вимогою поважати українські кордони та не надавати допомогу сепаратистам, тому що це ставить під загрозу угоду про припинення вогню. НАТО підтримує і буде підтримувати повну територіальну цілісність і суверенітет країни, які лежать в основі мінських угод", - сказав Столтенберг, повідомляє ТАСС.

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Він висловився за неухильне дотримання мінських угод. "Велика помилка думати: якщо ти програєш, я переможу або навпаки. Але якщо буде знайдено політичне рішення при повазі інтересів усіх сторін, від цього виграємо ми всі", - зауважив генсек.

Столтенберг стверджує, що "за останній рік Москва втричі збільшила свою військову активність". "І ми в чотири рази наростили наші операції і наглядову діяльність. Ми зміцнили нашу групу швидкого реагування, готовність якої зараз на рівні більш високому, ніж у часи холодної війни", - визнав він.

Крім того, альянс, за словами генсека, надав Києву п'ять каналів фінансування через трастові фонди.