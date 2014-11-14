НАТО готується до посилення військової агресії з боку Росії

За її словами, країни НАТО готуються, в тому числі і до тих подій, які, як ми сподіваємося, не відбудуться. Готуємося до гіршого, - зазначила Серейде. - Це важливо, оскільки ми не хочемо допустити можливості розвитку кризових сценаріїв", повідомляє ZN.ua.

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"Однак необхідно підкреслити той факт, що наші дії, спрямовані на забезпечення захисту наших союзників, збереження територіальної цілісності і незалежності наших країн, в Росії сприймаються в зовсім іншому ключі, - вважає вона.

За словами міністра, в ході дводенної зустрічі в Осло міністрів оборони восьми північноєвропейських держав, представники кількох держав висловили побоювання з приводу збільшення активності російських збройних сил біля своїх кордонів.

Норвегія, у свою чергу, відзначає збільшення присутності російських військових в Арктиці, і хоча "безпосередньої загрози з російської сторони" для Норвегії немає, в оборонному відомстві вважають, що дана ситуація не може бути залишена без уваги", - заявила вона.