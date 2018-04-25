Країни G7 назвали неприйнятними дії РФ в Україні та Сирії

Глави МЗС G7 обговорили загальну стурбованість з питань миру і безпеки, включаючи в Сирії, Україні і КНДР.

Країни G7 в спільній заяві назвали «неприйнятними» дії Росії в Сирії і в Україні. Про це йдеться в спільній заяві глав МЗС і безпеки міністрів країн G7.

Читайте такожКлімкін: Росія намагається змусити світ говорити з її "ляльками" на Донбасі

«Глави МЗС G7 обговорили загальну стурбованість з питань миру і безпеки, включаючи Сирію, Україну і КНДР. Під час обговорення спільних викликів міжнародного порядку, міністри підняли тему російської дестабілізуючої поведінки, включаючи неприйнятні дії Росії в Сирії, Україні і в інших сусідніх державах», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, у підсумковій заяві зустрічі глав МЗС країн "Великої сімки" в канадському Торонто йдеться про те, що країни G7 можуть розглянути питання про посилення санкцій щодо Росії у зв'язку з її діями вУкраїні.