Партія Саакашвілі ініціює імпічмент Порошенка

За словами одного з членів партії, вони організовуватимуть мітинги, зокрема, в регіонах, для тиску на народних депутатів, аби ті ставили свої підписи.

Партія “Рух нових сил”, лідером якої є Міхеїл Саакашвілі, ініціює початок процедури імпічменту президента України Петра Порошенка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член партії, народний депутат України Юрій Дерев’янко під час акції біля Адміністрації президента за відставку Порошенка.

“Ми ініціюємо початок процедури імпічменту, яка передбачає підписи 226 народних депутатів. Підписи народних депутатів повинні бути поставлені на документі, який ми сьогодні отримали з Верховної Ради”, - заявив він.

Читайте такожПрихильники Саакашвілі оголосили про створення комітетів громадянського опору“Перший підпис стоїть. Це є документ, який прошито та пронумеровано — 22 аркуша — Апарат Верховної Ради, управління кадрів”, - сказав Дерев’янко.

За його словами, під час процедури імпічменту потрібно розслідувати такі “злочини” як, зокрема, незадеклароване майно Порошенка в його офшорних компаніях; існування схеми “Ротердам+”; закупівля оборонної техніки у компаніях, кінцевим бенефіціаром яких є президент; отримання прибутку на території держави-агресора Росії за роки конфлікту на сході України.

Разом з тим, під час мітингу координатор ради партії “Руху нових сил” Ольга Галабала заявила, що вони 17 квітня отримали офіційну відповідь від Верховної Ради України, у якій зазначається про можливість початку процедури імпічменту після збору 226 голосів народних депутатів. За її словами, ці підписи потрібно зібрати до 15 травня цього року.

Також Галабала повідомила, що партія організовуватиме мітинги, зокрема, в регіонах, для тиску на народних депутатів, аби ті ставили свої підписи.

Після оголошення цієї ініціативи мітинг біля Адміністрації президента за відставку Порошенка оголосили завершеним.

Як повідомляв УНІАН, партія "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі вже кілька разів організовувала мітинги з вимогою відставки Петра Порошенка.