Вітренко підтримує «Нашу Україну» і БЮТ

Лідер прогресивних соціалістів Наталія Вітренко підтримує ініціативу БЮТ і «Нашої України» про перевибори Верховної Ради.

«Я не бачу іншого виходу, окрім дострокових виборів парламенту. На даний момент вони просто необхідні, оскільки в Раді сидять люди, що ненавидять Росію, православ`я і російську мову. Безумовно, ми братимемо участь в перевиборах і на цей раз подолаємо прохідний бар`єр», – сказала Н. Вітренко.

Обком з посиланням на Cxid.info