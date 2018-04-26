У СБУ прокоментували наміри Собчак приїхати в Крим

Чи готується заборона на в'їзд до України для Ксенії Собчак, у відомстві не уточнили.

СБУ не буде перешкоджати поїздці в окупований Крим колишньому кандидатові в президенти Росії, телеведучій Ксенії Собчак, якщо вона буде дотримуватися законів України.

"Якщо вона не буде порушувати правила перетину, якщо вона не буде нічого говорити, що шкодить національним інтересам України, то до чого тут СБУ?" – відповіла в коментарі "Обозревателю" спікер відомства Олена Гітлянська.

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Щодо того, що Собчак перебуває в базі даних українського сайту "Миротворець", Гітлянська пояснила, що СБУ у прийнятті рішень не спирається на цей факт.

"База "Миротворця" не має жодного відношення до СБУ, тому порівнювати і проектувати рішення Служби безпеки на "Миротворець" не варто", – сказала речник СБУ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Собчак 28 квітня приїде в окупований Крим для участі у бізнес-тренінгу. "За планом, 27-28 квітня вона з Москви прилетить до Києва, після цього на автомобілі доїде до Херсона, а звідти вирушить на кордон з Кримом. Є негласні домовленості про те, що українська влада і правоохоронні органи не будуть перешкоджати поїздці Собчак у Крим через територію України", – заявив співрозмовник видання "Кримінформ".

Інформація про приїзд Собчак в Крим опублікована також на офіційному сайті бізнес-конференції, повідомлення про візит транслюють кримські радіостанції.