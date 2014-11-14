Ситуація в зоні АТО: бойовики продовжують активні атаки, 4 військових загинули

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається, ситуація на сході України залишається складною. Бойовики зосереджують свій вогонь на Дебальцевському плацдармі.

«Сьогодні вибухи лунали поблизу Чернухіно, Нікішино, Гірське, Ольховатки та Золоте. В районі Орлово-Іванівки упродовж двох годин тривав бій сил АТО з бандою бойовиків. Нині інформація щодо втрат у цьому бою уточнюється. Двічі атакували позиції захисників Донецького аеропорту, атаки бойовиків відбиті, об'єкт під нашим контролем. В цьому протистоянні терористи втратили десятьох свої поплічників», - повідомляє прес-центр АТО.

У прес-центрі також зазначають, що ситуація навколо траси Бахмутка є напруженою.

Читайте також"Кіборг" з Донецького аеропорту: Нічого не змінюється - лінію оборони й досі не визначено«Терористи ведуть вогонь по українських блокпостах та опорних пунктах, що забезпечують оборону стратегічної ділянки лінії розмежування. Обстрілюють населені пункти Сокольники, Трьохізбенка, Вільхове, Донецький, Станічно-Луганське. Сьогодні в боях за незалежність та територіальну цілісність Україна втратила чотирьох військовослужбовців, п'ять наших солдат отримали поранення», - повідомляють у прес-центрі і зазначають, що на півдні зони АТО ситуація знаходиться під контролем українських військових.