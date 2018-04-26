У Чехії остаточно ліквідували фейкове "представництво ДНР"

Cуд підтвердив рішення суду Острави про незаконність діяльності та ліквідацію цієї «організації».

Верховний суд Чехії остаточно ліквідував так зване «представництво ДНР» у місті Острава.

Про це посол України у Чехії Євген Перебийніс повідомив уTwitter.

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«Фейкове "представництво" російської окупаційної адміністрації на Донбасі в чеському м. Острава остаточно ліквідоване. Сьогодні чеський Верховний суд підтвердив минулорічне рішення суду Острави про незаконність діяльності та ліквідацію цієї "організації"», - написав посол.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня 2016 року представники терористичного угруповання «ДНР» влаштували в Остраві відкриття свого «представницького центру», який вони назвали «своєю першою дипломатичною установою» в Європі.

МЗС Чехії запевнило, що жодних дипломатичних повноважень заклад не має і зареєстрований як громадське об’єднання. У дипломатичному відомстві Чехії тоді повідомляли, що вирішили через суд добиватися ліквідації цієї організації.

У червні 2017 року суд міста Острава ліквідував так зване «представництво ДНР» як незаконне.