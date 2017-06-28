Суд у Чехії ліквідував самопроголошене «представництво ДНР» як незаконне. Про це повідомив посол України у Чехії Євген Перебийніс на своїй сторінці у Facebook.

«Кінець чергового російського фейку: суд чеського міста Острава остаточно ліквідував так зване «представництво ДНР» як незаконне. Дякуємо Міністерству закордонних справ Чехії та особисто міністру Любомиру Заоралеку за послідовну позицію в цьому питанні», - написав дипломат.

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Нагадаємо, 1 вересня 2016 року представники угруповання «ДНР» влаштували в Остраві відкриття свого «представницького центру», який вони назвали «своєю першою дипломатичною установою» в Європі. МЗС Чехії запевнило, що ніяких дипломатичних повноважень він не має і зареєстрований як громадське об’єднання. У дипломатичному відомстві Чехії тоді повідомляли, що вирішили через суд домагатися ліквідації цієї організації.