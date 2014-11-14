СБУ затримала 200 осіб за підозрою в тероризмі і диверсійних заходах
22:44, 14 листопада 2014Політика
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Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко повідомив, що за підозрою в тероризмі та диверсійних заходах затримано 200 осіб.
СБК затримала 200 осіб за підозрою в тероризмі і диверсійних заходах / vk.com
Про це він сказав сьогодні ввечері в ефірі телеканалу Інтер.
«На даний час під вартою перебувають 200 людей, яких підозрюють в тероризмі або диверсіях», - зазначив голова СБУ.
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Відповідаючи на запитання щодо звільнення полонених, він сказав, що ця процедура продовжується. За словами голови СБУ, сьогодні може бути звільнено з полону терористів ще 23 військовополонених.
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