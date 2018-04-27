Київ може взяти участь у липневому саміті Альянсу не у форматі Комісії Україна-НАТО

Глава МЗС Польщі Чапутович зазначив, що наразі тривають консультації з цього питання.

У Північноатлантичному альянсі ще не вирішили, чи проводити засідання Комісії Україна - НАТО в рамках саміту, який запланований у Брюсселі на липень.

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Про це, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН, сказав міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович на полях засідання міністрів закордонних справ НАТО сьогодні в Брюсселі.

«Це ще не вирішено. Дискусія ще триває – деякі країни скептичні стосовно проведення такого засідання. На даний момент рішення немає», - сказав він.

При цьому міністр не виключив, що участь представників України в саміті може бути в іншому форматі. «Можливо, ми знайдемо рішення щодо іншого формату, менш формального, щоби українці могли брати участь, ми це будемо обговорювати сьогодні пізніше та під час подальших консультацій», - пояснив Чапутович.