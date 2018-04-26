Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять намір України вступити в Альянс - Столтенберг

13:46, 26 квітня 2018
Політика
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Йенс Столтенберг / REUTERS

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Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на прес-конференції сказав генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

"Україна також висловила свої прагнення щодо членства. Я очікую, що міністри це обговорять", - зауважив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня президент Петро Порошенко підписав указ "Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2018 рік".

Указом серед середньострокових цілей розвитку відносин з Альянсом визначено "забезпечення підготовки України до набуття членства в НАТО та отримання запрошення стосовно участі Києва у Плані дій щодо членства в НАТО".

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Теги: #Україна#НАТО#генсек НАТО Йенс Столтенберг