Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять намір України вступити в Альянс - Столтенберг

Він заявив, що очікує обговорення наміру України набути членства в НАТО.

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО планують на засіданні у п'ятницю обговорити намір України набути членства в Альянсі.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на прес-конференції сказав генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

"Україна також висловила свої прагнення щодо членства. Я очікую, що міністри це обговорять", - зауважив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня президент Петро Порошенко підписав указ "Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2018 рік".

Указом серед середньострокових цілей розвитку відносин з Альянсом визначено "забезпечення підготовки України до набуття членства в НАТО та отримання запрошення стосовно участі Києва у Плані дій щодо членства в НАТО".