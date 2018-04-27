Бочковський хоче добитися примусового виконання рішення суду про поновлення на посаді голови ДСНС

До суду подано заяву про отримання документу для залучення Державної виконавчої служби.

Сергій Бочковський та його адвокати сьогодні розпочали процедуру примусового виконання рішення суду про поновлення на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба адвокатської компанії, яка представляє інтереси Бочковського.

Як заявив адвокат Ігор Федоренко, така процедура буде розпочата у зв'язку з тим, що сьогодні його клієнту не дали приступити до виконання посадових обов’язків, що "вказує на небажання виконувати судове рішення у добровільному порядку та є грубим порушенням трудових прав Бочковського".

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"Через це нашим клієнтом подано заяви про повернення на посаду до Державної служби з надзвичайних ситуації та до Кабінету міністрів України. Також подано заяву до суду про отримання виконавчого документу для залучення Державної виконавчої служби України. Чекаємо на добровільне виконання службовими особами ДСНС та КМУ вимог закону і рішення суду, і готуємо документі до подачі до Державної виконавчої служби та Генеральної прокуратури України за фактами умисного невиконання судового рішення", - заявив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Бочковського та його колишнього першого заступника Василя Стоєцького затримали 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету міністрів. Того ж дня уряд звільнив їх з посад. Обом інкримінували організацію злочинних схем із закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами.

26 квітня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив Бочковського на посаді голови ДСНС.

За словами його адвоката Володимира Єніча, суд зобов’язав Кабінет міністрів негайно поновити Бочковського на посаді голови відомства.

Сьогодні, 27 квітня, Бочковський у супроводі адвоката прийшов у ДСНС, але не зміг потрапити на робоче місце. Адвокат повідомив, що співробітники служби не допускають Бочковського на місце роботи. На це представник кадрового управління заявив, що Бочковського допустять до виконання своїх обов'язків після відповідного рішення уряду. Адвокат наполягав, що рішення суду вступає з моменту його оголошення, і тому співробітники відомства мають право допустити Бочковського на роботу.

У МВС України заявили, що оскаржили рішення Окружного адмінсуду Києва про поновлення Бочковського на посаді голови ДСНС, а на дії суддів Окружного адмінсуду буде подано скаргу до Вищої ради правосуддя.

Зараз ДСНС очолює Микола Чечоткін.