Поновленого на посаді голови ДержНС Бочковського охорона не пустила на робоче місце

Представник кадрового управління відомства заявив, що Бочковський потрапить до робочого кабінету тільки після відповідного рішення уряду.

Відновлений на посаді голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський у супроводі адвоката Ігор Федоренка сьогодні зранку прийшов у відомство, але не зміг потрапити на робоче місце.

Про це йдеться в сюжеті «112 Україна» з коментарем представника кадрового управління ДСНС з місця події.

Федоренко повідомив, що співробітники служби не допускають Бочковського на місце роботи. На це представник кадрового управління заявив, що Бочковського допустять до виконання своїх обов'язків після відповідного рішення уряду.

«Ми повинні отримати розпорядження від вищого органу - Кабміну», - зазначив він.

Адвокат наполягав, що рішення суду вступає з моменту його оголошення, і тому співробітники відомства мають право допустити Бочковського на роботу.

«Відповідно до чинного законодавства, поки не буде виконано всю процедуру, не буде відповідного рішення Кабінету міністрів, ми не можемо допустити (Бочковського, - УНІАН) на місце роботи», - сказав представник кадрового управління ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня по завершенню засідання Окружного адміністративного суду Києва адвокат екс-посадовця Володимир Єніч заявив, що суд зобов’язав Кабмін негайно поновити Бочковського на посаді голови Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За його словами, специфіка адміністративного судочинства передбачає, що особа, яка незаконно була звільнена з посади, поновлюється на ній негайно безвідносно до того, чи подаватиме апеляцію сторона, яка програла.

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Водночас Єніч зауважив, що Бочковський зможе почати процедуру поновлення на посаді одразу після отримання повного тексту судового рішення та виконавчого листа з суду.

Коментуючи ситуацію з можливим двовладдям в ДСНС, якщо Бочковський поновиться на посаді, адвокат зазначив, що цю ситуацію має вирішити Кабінет міністрів України.

Апеляція на рішення Окружного адмінсуду Києва може бути подана впродовж 30 днів з дня його винесення.

Бочковського та його колишнього першого заступника Василя Стоєцького затримали 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету міністрів. Того ж дня уряд звільнив їх з посад. Обом інкримінували організацію злочинних схем із закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами.

На даний час ДСНС очолює Микола Чечоткін.