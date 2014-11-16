Єлісєєв: введення безвізового режиму з ЄС залежить від України

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі. "Ми отримаємо безвізовий режим настільки скоро, наскільки швидко ми виконаємо технічні умови, прописані в Плані лібералізації візового режиму", - вважає український дипломат.

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За його словами, великою проблемою є питання видачі в Україні біометричних паспортів. "Для нас важливо якомога швидше запустити процес видачі біометричних паспортів в Україні. На жаль, тут дуже велика затримка", - зазначив дипломат.

Костянтин Єлісєєв нагадав, що в минулому році Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій лібералізації візового режиму і з вересня активно перейшла до другої фази - виконує ті законодавчі акти і рішення, які були прийняті.

"Мова йде про чотирі ключові напрямки - це питання боротьби з нелегальною міграцією і реадмісія, питання громадської безпеки, дотримання фундаментальних прав і свобод та безпеку кордонів. Для перевірки за цими чотирма напрямками ЄС направляє в Україну оціночні місії. Вже відбулися 2, готуються відповідні доповіді, і я впевнений, що їх висновки будуть позитивними", - сказав він.