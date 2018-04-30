Вибори до ОТГ стали найбруднішими за їхню історію - КВУ

Комітет виборців зафіксував близько 25 випадків підкупу громадян на виборах до ОТГ.

Комітет виборців України заявляє про застосування масштабних технологій підкупу на виборах до Об’єднаних територіальних громад.

Як розповів в ефірі Громадського радіо голова КВУ Олексій Кошель, ці вибори стали найбруднішими в історії їх проведення.

«Вибори 29 квітня стали найбруднішою кампанією за всю історію проведення виборів до ОТГ, починаючи від жовтня 2015 року. На цих виборах були застосовані найбільш масштабні технології підкупу і найбільша кількість самих фактів підкупу за підсумками виборів», — заявив Кошель.

Він розповів, що КВУ зафіксував близько 25 прикладів порушень законодавства в частині підкупу виборців.

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Як зазначив голова КВУ, за даними фактами були відкриті кримінальні провадження у 5 областях із 17, де відбувалися вибори.

Раніше голова КВУ Олексій Кошель заявив, що шість політичних партій вдалися до підкупу громадян на виборах до ОТГ 29 квітня.

За даними КВУ, лідером підкупів була партія «Батьківщина». Лідерка «Батьківщини» Юлій Тимошенко заперечила підкуп і звинувалила у цьому БПП «Солідарність».

Нагадаємо, 29 квітня у 17 областях України відбулися перші вибори до об’єднаних територіальних громадах (ОТГ). Голосування відбулося в 40 ОТГ. На виборах обирають депутатів 113 сільських, 16 селищних та 4 міських рад об’єднаних територіальних громад, а також відповідних сільських, селищних та міських голів.