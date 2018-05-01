Нападникам на нардепа Найєма оголосили підозри

Затриманим оголошено про підозру за статтею "хуліганство", вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Зловмисникам, причетним до хуліганських дій та нанесенню тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі-Масі Найєму, оголошено підозри.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

"На даний час троє учасників конфлікту, причетних до нападу на депутата та його побиття, затримані в порядку ст. 208 КПК України. Це чоловіки 1999 та 1996 р.н. Двоє з них мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один - громадян України", - йдеться в повідомленні.

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Затриманим оголошено про підозру за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) КК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

"Крім того, заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо наніс депутату удар в обличчя, спричинивши останньому тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості. Його дії кваліфіковано за ч.2 ст. 296 КК України та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження) КК України. Вживаються заходи для встановлення його місцеперебування та оголошення у розшук", - повідомили в прокуратурі.

Також зазначається, что автомобіль "Мерседес Геленваген", на якому рухались зловмисники, вилучено та поміщено на штрафмайданчик.

Нагадаємо, інцидент за участю депутата Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка Мустафи Найєма в центрі Києва стався ввечері 30 квітня. Поліцейські встановили, що потерпілий рухався у власному автомобілі в напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав «Мерседес», почалася сварка. У цей момент до них під‘їхав автомобіль BMW. У ході конфлікту один із незнайомців вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли.

Для розшуку автомобілів правоохоронці ввели план «перехоплення», тож невдовзі розшукуваний «Мерседес» знайшли, а неподалік затримали трьох осіб, які брали участь у конфлікті, їх доставили до управління поліції. Особу ще одного учасника конфлікту - водія BMW - поліція встановила, але його поки не вдалося знайти.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що нападники на Найєма – студенти Київського національного університету, чеченці за національністю.