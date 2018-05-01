Відвідувачі дорогих київських ресторанів: ЗМІ дізналися подробиці про кавказців, які побили Найєма

19:02, 01 травня 2018
Політика
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Підозрювані 19-річний Ахмед і 28-річний Магомед Саитовы часто відпочивають у дорогих ресторанах з центру Києва / фото Антон Геращенко, Facebook

Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє «Обозреватель».

Зі слів джерела, підозрювані 19-річний Ахмед і 28-річний Магомед Саїтови, часто відпочивають у дорогих ресторанах до центру Києва, таких як: «Караван», «Ішак», а також в закладах ТРЦ «Арена-сіті».

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За даними видання, батько підозрюваних – Абубакар Саїтов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

«Джерело також відзначило, що чоловік не вітає витівки своїх синів «і повинен їх жорстко покарати», — повідомляє видання.

Нагадаємо, в результаті конфлікту на дорозі в центрі Києва кілька чоловіків побили народного депутата України Мустафу Найєма, він знаходиться в лікарні. Чеченцям оголошені підозри у хуліганстві, вчиненому групою осіб.

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Теги: #побиття депутата#Мустафа Найєм