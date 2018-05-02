Прокуратура проситиме для нападників на Найєма запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Клопотання щодо запобіжного заходу для трьох нападників на народного депутата Найєма вже внесено до Шевченківського райсуду Києва, повідомляє столична прокуратура.

Прокуратура проситиме для нападників на народного депутата України Мустафи Найєма запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, прокуратура у своєму клопотанні проситиме суд обрати тримання під вартою як запобіжний захід для всіх трьох підозрюваних, однак суд може обрати будь-який запобіжний захід для них.

Вона додала, що поки невідомо, коли відбудуться засідання суду, оскільки ще не було процедури авторозподілу справ, після якої стає відомо, який саме слідчий суддя розглядатиме дані клопотання.

Читайте також"Били ногами, неодноразово непритомнів під час бійки": брат Найєма розповів про побиття нардепа

Також Максимець підтвердила, що розшукуваний Міністерством внутрішніх справ Магомед-Амін Саітов за підозрою у скоєнні злочину за частиною другою статті 296 та частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України є четвертим підозрюваним у справі нападу на Найєма.

Як повідомляв УНІАН, раніше член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко написав у Facebook, що оголошений у розшук четвертий підозрюваний у нападі на Найєма Магомед Саітов в день скоєння злочину вилетів літаком до Баку.

30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під‘їхав автомобіль BMW. У ході конфлікту один із незнайомців вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Правоохоронці за підозрою у нападі затримали трьох чоловіків. Двоє з них мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один - громадян України. Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо ударив депутата в обличчя. Його дії кваліфіковано за ч.2 ст. 296 КК України та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження) КК України. Правоохоронці встановлювали його місцеперебування.