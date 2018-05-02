Три тисячі євро на добу: міністр юстиції Павло Петренко "засвітився" на дорогому відпочинку в Туреччині (відео)

Вартість люксових апартаментів, в яких живе чиновник, за п'ять перших травневих днів становить близько півмільйона гривень.

Міністр юстиції України Павло Петренко "засвітився" на дорогому відпочинку в Туреччині.

Відео з міністром на своїй сторінці в Facebook виклав екс-заступник голови Адміністрації президента Андрій Портнов.

"Поки ви там воюєте з агресором, ваш Міністр юстиції з Народного фронту танцює з дівчатами на дискотеці і живе на віллі Royal beach вартістю 3000 євро в добу в готелі Maxx Royal Kemer Resort", - написав він.

Таким чином, вартість за п'ять перших травневих днів становить 16 000 євро (500 000 грн), зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, радник Порошенко регулярно ганяє на своєму позашляховику через заповідний київський парк.