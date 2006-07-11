Луценка замінить Куцик, Пинзеника - Азаров, Головатого - Лукаш

Антикризова коаліція розглядає варіант внесення на посаду першого віце-прем`єра кандидатури від «Нашої України» - це їх квота, але якщо «НУ» не буде в коаліції, то це буде запропонований або Андрій КЛЮЄВ, або Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела, газета «Сегодня» в номері від 11 липня цього року, публікуючи можливий варіант розподілу постів в Кабінеті міністрів і парламенті України, що розглядається новоствореною коаліцією.

Згідно з запропонованою схемою, прем`єр-міністр – Віктор ЯНУКОВИЧ. А.КЛЮЄВ, якщо не стане першим віце-прем`єром, пропонується на посаду віце-прем`єра з ПЕК. Віце-прем`єром з питань агропромислового комплексу може стати Олександр ТКАЧЕНКО.

Відносно міністрів пропонується наступний розклад: міністр внутрішніх справ - Іван КУЦИК; міністр освіти – Станіслав НІКОЛАЄНКО; міністр юстиції – Олена ЛУКАШ; міністр фінансів – Микола АЗАРОВ; міністр економіки – Арсеній ЯЦЕНЮК; міністр транспорту і зв`язку – Микола РУДЬКОВСЬКИЙ (якщо не стане першим віце-прем`єром).

У Верховній Раді посаду спікера посідає Олександр МОРОЗ. Перший віце-спікер – Адам МАРТИНЮК або Леонід ГРАЧ, віце-спікер – Раїса БОГАТИРЬОВА або Ніна КАРПАЧОВА.