Ілля Кива відпочиває у Туреччині: політик поїхав не сам і "засвітив" сталеві м'язи (фото, відео)
Голова Соцпартії України Ілля Кива травневі свята вирішив провести з дітьми – сином і донькою.
Своїх нащадків екс-радник МВС повіз до Туреччини, звідки вже встиг напостити трішки пляжних фото, передає "ТаблоID".
Зокрема, Кива похвалився донею в купальнику та собою в спортзалі, як і завжди.
"Ківи - офіцер поліції у відставці, чинний офіцер поліції і майбутній офіцер поліції", - підписав гордий батько світлину зі своїми дітьми.
Раніше міністр юстиції України Павло Петренко підтвердив, що дійсно декілька днів відпочивав разом із родиною на травневі свята у Туреччині. "Ні, не знімав і не знімаю жодних вілл за 3 тисячі євро на добу. Суцільна дурість арендувати номери такої вартості. Зупинилися у номері з виходом до басейну, що підтверджується ваучером, фото якого додаю спеціально для автора "псевдорозслідування", - заявив він.