Ілля Кива відпочиває у Туреччині: політик поїхав не сам і "засвітив" сталеві м'язи (фото, відео)

13:31, 07 травня 2018
Політика
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Кива відпочивав у Туреччині / фото instagram.com/ilya_kiva/

Своїх нащадків екс-радник МВС повіз до Туреччини, звідки вже встиг напостити трішки пляжних фото, передає "ТаблоID".

Зокрема, Кива похвалився донею в купальнику та собою в спортзалі, як і завжди.

"Ківи - офіцер поліції у відставці, чинний офіцер поліції і майбутній офіцер поліції", - підписав гордий батько світлину зі своїми дітьми. 

Всегда находите время и дарите радость детям!!!

Допис, поширений Илья Кива (@ilya_kiva)

Мы!!!

Допис, поширений Илья Кива (@ilya_kiva)

Утро доброе !)

Допис, поширений Илья Кива (@ilya_kiva)

Раніше міністр юстиції України Павло Петренко підтвердив, що дійсно декілька днів відпочивав разом із родиною на травневі свята у Туреччині. "Ні, не знімав і не знімаю жодних вілл за 3 тисячі євро на добу. Суцільна дурість арендувати номери такої вартості. Зупинилися у номері з виходом до басейну, що підтверджується ваучером, фото якого додаю спеціально для автора "псевдорозслідування", - заявив він.

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Теги: #Туреччина#відпочинок#Ілля Кива