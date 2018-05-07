Ілля Кива відпочиває у Туреччині: політик поїхав не сам і "засвітив" сталеві м'язи (фото, відео)

"Для мене відпочинок - це можливість проводити два тренування в день", заявив Кива.

Голова Соцпартії України Ілля Кива травневі свята вирішив провести з дітьми – сином і донькою.

Своїх нащадків екс-радник МВС повіз до Туреччини, звідки вже встиг напостити трішки пляжних фото, передає "ТаблоID".

Зокрема, Кива похвалився донею в купальнику та собою в спортзалі, як і завжди.

"Ківи - офіцер поліції у відставці, чинний офіцер поліції і майбутній офіцер поліції", - підписав гордий батько світлину зі своїми дітьми.

Мы!!! Допис, поширений Илья Кива (@ilya_kiva) 3 Тра 2018 р. о 4:19 PDT

Утро доброе !) Допис, поширений Илья Кива (@ilya_kiva) 4 Тра 2018 р. о 10:44 PDT

Раніше міністр юстиції України Павло Петренко підтвердив, що дійсно декілька днів відпочивав разом із родиною на травневі свята у Туреччині. "Ні, не знімав і не знімаю жодних вілл за 3 тисячі євро на добу. Суцільна дурість арендувати номери такої вартості. Зупинилися у номері з виходом до басейну, що підтверджується ваучером, фото якого додаю спеціально для автора "псевдорозслідування", - заявив він.