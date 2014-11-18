ЗМІ: Бойовики завербували в диверсанти маріупольського підлітка

Про це повідомляє місцеве видання 0629.com.ua з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Житель міста Маріуполя Андрій Ц. був завербований бойовиками для здійснення диверсійної діяльності. Під впливом Ольги Єгорової та Тетяни Ганжі хлопець отримав завдання створити в соцмережі "Вконтакте" спільноти й зібрати місцеву молодь, аби здійснювати розвідувальну діяльність в інтересах терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Читайте такожУ Горлівці бойовики змушують 14-річних підлітків і 65-річних пенсіонерів воюватиРазом з іншими підлітками він повинен був отримувати відомості щодо місць розташування українських блокпостів, дислокації та пересування військовослужбовців і військової техніки ЗС України, організовувати в місті матеріальну допомогу членам терористичних організацій, створювати саморобні вибухові речовини.

"Проте завдяки виконаній роботі українським органам правопорядку вдалося попередити вчинення зазначеною особою тяжких злочинів і виникнення відповідних суспільно небезпечних наслідків", - повідомило джерело в правоохоронних органах.

За інформацією джерела в прокуратурі, в даний момент учасники вищевказаної групи перебувають у в'язниці.