Путін заявив, що в Австралії його зустрічали "аплодисментами"

Про це він заявив особисто в рамках "Загальноросійського народного форуму", передає ТАСС. "Австралійські партнери створили виключно доброзичливу обстановку для роботи. Сердечну, я б сказав, що розташовує до пошуку рішень проблем", - сказав російський президент.

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Більш того, за його словами, на вулицях Австралії пересічні перехожі зустрічали його "аплодисментами", іншими знаками уваги і дуже доброзичливо, що він навіть здивувався "цій теплоті".

Також Володимир Путін заявив, що не хотів стояти в черзі на виліт, оскільки, за його словами, в кінці подібних заходів утворюється черга з високопоставлених осіб, яких розподіляють "за алфавітом" і кажуть, "кому коли їхати".

"Краще було раніше відбути додому", - так він пояснив ранній від'їзд з G-20.