Нацгвардійців забезпечать пересувними пунктами обігріву – Яценюк

Про це сьогодні в Києві під час ознайомлення з одним із таких виробів на території МВС України журналістам повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

За його словами, протягом 2 місяців розглядалося проектне рішення, яким чином забезпечити відпочинок українських військовослужбовців, щоб “це було і якісно і дешево”.

Яценюк зазначив, що проект, який було презентовано два місяці тому на полігоні Національної гвардії в Нових Петрівцях був громіздким і дорогим.

Читайте такожНацгвардійці отримали модернізовані танки “Цей проект, який зараз схвалено урядом, передбачає те, що він втричі дешевший, він мобільний. В кожному такому теплому кунгу може одночасно перебувати 18 військовослужбовців, його можна знімати, ставити на стаціонарній основі, так само він дуже легко пересувається”, - сказав Яценюк зауваживши, що використання подібних пересувних пунктів обігріву передбачається на другій лінії оборони, а також їх можна використовувати в разі настання якихось інших надзвичайних ситуацій.

«Загалом до кінця поточного року ми придбаємо 50 таких кунгів. Міністерство оборони України має окремий проект, так як там необхідно більш фортифіковані засоби і так само по прикордонній службі, яка вже отримала 41 теплий будиночок по лінії міжнародної технічної допомоги США», - зазначив прем'єр-міністр.

Він зауважив, що чергова партія будиночків для розташування особового складу прикордонної служби вже розвантажується в Іллічівську.

У свою чергу міністр оборони Степан Полторак повідомив, що відомством прийнято рішення зняти з тривалого зберігання та направити в зону АТО для бійців теплі штани, а також закуплено та доставляється до військових підрозділів 26 тисяч пар теплого взуття.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, підрозділи Національної гвардії України найближчим часом отримають нові типи озброєння.