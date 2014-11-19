Нацгвардія отримає новітнє озброєння – Аваков

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Найближчим часом згідно з укладеним контрактом у Нацгвардії з'являться нові типи озброєння: найновіші «важкі» снайперські комплекси калібру 12,7 мм, а також тандемні заряди для гранатометів - вкрай ефективні інструменти проти бронетехніки противника. Дуже актуально. Є й ще дещо, що обійдеться без анонсу, - але буде надактуально і несподівано різко для ворога", - написав він.

За його інформацією, повним ходом триває перехід полку МВС особливого призначення «Азов» до складу Національної гвардії. «Нова структура, новий посилений стандарт бойової підготовки, озброєння та комплектування. Подвійне базування полку: Маріуполь - Київщина», - зазначив міністр.

Він подякував бійцям за «високоефективні дії в антидиверсійній та розвідувальній діяльності» у Маріуполі, де вони зараз несуть службу разом з регулярними частинами Нацгвардії «на передовому рубежі зіткнення з окупаційними військами бойовиків».

Читайте такожНацгвардійці отримали модернізовані танки Крім того, Аваков повідомив про те, що нова бригада Нацгвардії харківського формування висувається в зону АТО, змінюючи там у порядку ротації гвардійців, які несли службу 1,5 місяця. "Амуніція і озброєння - у комплекті", - додав міністр.