Збирався "їхати до Маріуполя у плацкарті": Найєм в деталях розповів про обставини нападу

Нардеп заявив, що 30 квітня він планував поїхати в Маріуполь разом з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.

Народний депутат України Мустафа Найєм, на якого було скоєно напад у центрі Києва, розповів про обставини інциденту.

Як розповів нардеп в інтерв'ю журналу «Новое время страны», в день, коли стався напад, він планував поїхати в Маріуполь разом з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.

«30 квітня я їхав додому, щоб забрати речі, які вже були зібрані, і відправитися на вокзал. Ми планували з Володимиром Омеляном [міністром інфраструктури] їхати до Маріуполя у плацкарті і там провести презентацію транспортного проекту. Їхав і їхав собі спокійно. В районі Бессарабки, на бульварі Шевченка, мене кілька разів намагався підрізати Mercedes [G-class, вартість нового – від 3,96 млн грн]. Один раз жорстко підрізав, другий раз спробував підрізати», – згадує Найєм.

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За його словами, Mercedes їхав не по своїй смузі і підрізав не тільки його. «Мабуть, вирішив, що у нього більше прав. Далі ми зупинилися, оскільки інакше було б зіткнення. Водій Mercedes [Ахмед Саїтов] вискочив з машини, я теж вибіг з авто», – розповів нардеп.

Він згадує, що після цього зав'язалася «розмова», яка перейшла «не в конструктивне русло». «Я кажу: раз така справа, давайте викличемо патруль, нехай з'ясує. Почав набирати 102. Вони кажуть: ми зараз своїх поліцейських покличемо. Через якийсь час підійшов їх братик і відразу: "Що ти з моїми братами так розмовляєш, з ними ніхто не сміє так говорити". Потім під'їжджає BMW, виходить ще один і починає пресувати, агресивна риторика: стули пельку, тут мої брати. У якийсь момент у одного здали нерви, і він ударив мене. Я не думав, що дійде до рукоприкладства. Зазвичай, в таких ситуаціях приїжджає патруль, складають протокол, і на цьому все закінчується. Після першого удару я погано пам'ятаю, що відбувалося: хтось тримав мене за руки, хтось штовхав, я виходив з цього кола, заходив до нього. Потім було ще два удари», – розповів політик.

Найєм підкреслив, що за відчуттями його били троє. «Я встав, вони розійшлися. Я пішов до своєї машини. Викликав патруль ще раз. Приїхала швидка допомога. Всім патрульним я дав фотографії обох машин: і першої, і другої. Вони сказали, що оголосили план Перехоплення. Через деякий час їх [трьох учасників інциденту] затримали, а мене відвезли в лікарню», – додав нардеп.

Повну версію інтерв'ю читайте у свіжому (№17) випуску журналу «Новое время страны».