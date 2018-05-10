"Пауза вже досить велика": в Кремлі прокоментували роботу "нормандського формату"

За словами Пєскова, "поки з російською стороною якихось розмов не було" про можливу зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".

У Кремлі заявляють, що пауза у роботі «нормандського формату» затягнулася, хоча питання ще не обговорювалося.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав журналістам, відповідаючи на запитання, чи планується телефонна розмова лідерів країн «нормандської четвірки» і чи можлива їхня зустріч у Парижі.

«Поки з російською стороною якихось розмов не було. Справді, пауза вже досить велика в «нормандському процесі» виникла з різних причин. Тому будемо чекати якихось конкретних ініціатив», - сказав Пєсков.

Читайте такожПорошенко розповів, що Меркель і Макрон будуть вмовляти Путіна повернутися до зустрічей "Нормандської четвірки"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 травня, президент України Петро Порошенко за результатами зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном заявив про узгодження і координацію кроків з проведення зустрічі в «нормандському форматі» найближчим часом, швидше за все - в Парижі. «Ми знаємо, що 18 та 23 (травня) відбудуться зустрічі з Путіним в Ангели Меркель та Еммануеля Макрона, і ми чітко узгодили і скоординували ті кроки, той порядок денний, який ми маємо зробити для того, щоб найближчим часом провести засідання «норманського формату», - заявив Порошенко.