Лавров згоден на зустріч глав МЗС «Нормандської четвірки»

На думку міністра закордонних справ Німеччини, зустріч допоможе надати нової динаміки Мінському процесу.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що глава російського МЗС Сергій Лавров погодився на зустріч глав МЗС країн «Нормандської четвірки».

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"Та воля всіх сторін, яка була оголошена про припинення конфлікту, вона була наповнена конкретними кроками, і тут ми хочемо зустрітися у форматі "Нормандської четвірки" на рівні МЗС, колега Лавров погодився провести таку зустріч", — цитує «РИА Новости» заяву Мааса на прес-конференції в Москві.

Німецький міністр також додав, що ця зустріч – важливий пункт для того, щоб «відновити і надати нову динаміку Мінському процесу».

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко провів зустріч з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами Порошенка, на зустрічі були узгоджені кроки щодо проведення нової зустрічі в «нормандському форматі» найближчим часом, швидше за все - в Парижі.