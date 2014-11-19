ГПУ: 90% документів спецслужб щодо подій на Майдані знищили ще за часів Януковича

Розслідування злочинів проти активістів Майдану ускладнюється тим, що 90% документів спецслужб щодо тих подій було знищено попереднім керівництвом правохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник генерального прокурора України Олег Заліско.

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За його словами, особи, які віддавали злочинні накази, втекли з України, і тому слідству доводиться “по крупинках збирати докази”. Також він додав, що огляд місць злочину свого часу був проведений ще попередньою владою і в неналежний спосіб, а окремі працівники правоохоронних органів свідомо знищували документи. “На жаль, документація у 90% випадків, що стосувалися подій на Майдані, знищена. І знищена свідомо”, - сказав Заліско.

Як зазначив заступник генпрокурора, слідство опитало досить велику кількість правоохоронців відносно подій на Майдані, але ці допити не дали конкретних доказів, оскільки всі опитані запевняли, що нічого не бачили, не чули або не пам'ятають.

Заліско підкреслив, що робота з допитів працівників міліції та інших силовиків, що безпосередньо були на Майдані, дуже ускладнюється тим, що зараз важко ідентифікувати, у який час і в якому місці стояв той чи інший підрозділ, той чи інший правоохоронець.