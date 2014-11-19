Учасники коаліції домовилися ухвалити закон про імпічмент.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Мустафа Найєм, обраний депутатом Верховної Ради від партії "Блок Петра Порошенка".

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"Зобов'язання про ухвалення закону, що регулює процедуру імпічменту президента України стало частиною Коаліційної угоди. Рішення остаточне й погоджене всіма сторонами переговорів", - написав він.