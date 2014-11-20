Порошенко: Якщо прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі не буде, Захід посилить санкції

Президент України Петро Порошенко переконаний, що якщо не буде досягнуто прогрес у розв'язанніконфлікту на Донбасі, Захід посилить санкції проти РФ.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", глава держави заявив під час візиту у Молдову.

"Я переконаний у безальтернативності вирішення конфлікту на Донеччині, виходячи виключно з мінських домовленостей. Саме тому ми розраховуємо на позитивні новини у цій сфері вже найближчим часом", - зазначив президент.

"Якщо таких новин не буде, я упевнений у поглибленні санкцій. Це робиться не заради нанесення економічної шкоди, а для забезпечення безпеки у Європі", - додав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що про посилення санкцій щодо Росії може піти мова на саміті Євросоюзу в грудні, якщо підтримувані Москвою бойовики перенесуть військові дії за межі "ДНР" і "ЛНР".

Разом з тим глава МЗС Польщі Гжегож Схетина заявив про зростання різниці у поглядах на тему загострення санкцій проти Російської Федерації за її агресію проти України.

Молдова нагородить Порошенка найвищою державною нагородою - Орденом Республіки - за особливі заслуги та дії на благо Молдавської держави.