Журналіст про перепалку Симоненка з колишнім нардепом-втікачем в ефірі росТБ: купка зрадників гризеться (відео)

Журналіст прокоментував суперечку Симоненка з Марковим в ефірі росТБ.

Під час ефіру у російського пропагандиста Соловйова нардеп Ігор Марков, який втік з України, кинув у голову забороненої КПУ Петра Симоненка жменю копійок й обізвав його Юдою за те, що той залишився жити в Києві.

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"За екзекуцією понуро спостерігали луганський комуніст Спиридон Кілінкаров, який чомусь не живе у вільному від фашистів Луганську і донецька регіоналка Олена Бондаренко, яка чомусь не живе у вільному від фашистів Донецьку", - пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.

"Жалюгідне видовище. Купка зрадників гризеться у російському телевізорі. Незавидна доля людей, які ненавидять свою країну", - зазначив він.

За словами журналіста, Росія завжди ставила в Україні на найбільш жалюгідних і ні на що не придатних пройдисвітів, які "виявилися здатними тільки на те, щоб комічно лаятися в програмі Соловйова".

Як повідомлялося раніше, Марков в ефірі росТБ дорікнув Симоненку в тому, що той - агент СБУ, так як вільно "чотири роки гуляв Києвом".